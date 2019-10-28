İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, MLKP terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, geçen haftalarda Tunceli kırsalında Türk Silahlı Kuvvetlerince gerçekleştirilen operasyon sonucunda etkisiz hale getirilen iki terör örgütü mensubunun Sultangazi'de gerçekleşen ve örgüt propagandasına dönüşen cenazesine katıldıkları tespit edilen şahıslara yönelik, 15 adrese operasyon yapıldı.

Operasyonda H.Y, E.T, E.G, Y.A, D.İ, G.T, E.S, Ç.B, A.A adlı 9 şahıs, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gözaltına alındı.

Şüpheliler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından, çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: AA