İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe başkanlığında Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Çeşitli gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, taksi taşımacılığında tepe lambası kullanılması teklifi de tartışıldı.

Teklife ilişkin görüş bildiren İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, konunun kendileri için de çok önemli olduğunu söyledi.

Tepe lambası uygulamasıyla yolcuyla taksici arasındaki sıkıntıların birçoğunun çözüleceğini dile getiren Aksu, uygulama için 6 ay süre verilmesini talep etti.

Teklif oy çokluğuyla kabul edilirken, taksilerin tepe lambası takmaları için 3 aylık süre belirlendi. Sürenin yeterli olmaması halinde bunun uzatılması konusunun ilerleyen süreçte ele alınmasına karar verilen toplantıda, taksi ve dolmuşların da belirlenen ölçüler çerçevesinde reklam alması talebi oy birliğiyle kabul edildi.

Böylece taksi dolmuşlar ile 8+1 koltuk kapasiteli taksilerde, sadece araç üzerinde ve tavandaki plakaları kapatmayacak şekilde reklam alınması kararlaştırıldı.

Toplu taşıma aracı kullanım belgesi esaslarında daha önce belirlenen tecavüz, taciz, darp, gasp gibi suçlara ek olarak, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık ve suç işlemek için örgüt kurma gibi suçlardan da adli sicili olanların toplu taşıma belgesi alamaması teklifi, oy birliği ile kabul edildi.

Yediemin otopark ücretleri yeniden düzenlendi

Toplantıda, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğünün yediemin otoparklarına çekilerek muhafaza altına alınan araçların günlük otopark ve çekici ücretlerinin yeniden düzenlenmesi teklifi değerlendirildi.

Araç çekme ücretinin 250 liradan 400 liraya, 5 kilometreye kadar olan mesafede özel taşıma ücretinin 250 liradan 400 liraya, ilave kilometre ücretinin ise 12 liradan 15 liraya çıkarılması kararlaştırıldı.

Teklif kapsamında yediemin otopark günlük ücret tarifesinin ise motosikletler için 13 liradan 20 liraya, otomobillerde 30 liradan 40 liraya, kamyonet, arazi taşıtı, minibüsler için 32 liradan 50 liraya, kamyon ve otobüsler için 52 liradan 75 liraya, iş makineleri için ise 78 liradan 100 liraya çıkarılması kararlaştırıldı.

Üç elektrikli scooter firması piyasadan çekildi

Toplantıda, daha önce elektrikli scooter taşımacılığı için Superpedestrian Turkey Ulaşım Teknoloji Anonim Şirketine 2 bin 459, At Teknoloji Yatırım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine 5 bin 675, Serim Yönetim Sistemleri Yazılım Teknoloji İnşaat Sanayi Limited Şirketine 100 e-scooter için izin verildiği belirtilerek, bu firmaların kendi istekleriyle piyasadan çekilme talepleri görüşüldü.

Firmaların talepleri oy birliğiyle kabul edildi.