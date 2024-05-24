İstanbul'da taksiciyi öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Yoosef Bagherian Gharehtapeh, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada maktul Yaşar Yanıkyürek'in ailesi ile tarafların avukatları da hazır bulundu.

Savunmasını yapan sanık Gharehtapeh, yüksek lisans mezunu olduğunu ve ülkesinde muhasebecilik yaptığını belirterek, Türkiye'ye kaçak yollarla girmediğini söyledi.

Gharehtapeh, 30 farklı hafıza ilacı kullandığı için olayı hatırlamadığını öne sürerek, olaydan sonra tüm ilaçlarının polis tarafından alındığını, bu yüzden bir şey hatırlamadığını iddia etti.

Sanık, olay anına ait görüntüleri de izlediğini ancak hiçbir şey hatırlamadığını ileri sürdü.

Türkiye'ye yeni geldiğini ve bir işte çalışmadığını belirten Gharehtapeh, üzerinde çıkan koli bandına ilişkin ise çantasının sapı bozuk olduğu için koli bandı taşıdığını, taksiye öylesine, gezmek amacıyla bindiğini, olaydan sonra çok korktuğunu ve intihar etmek istediğini söyledi.

Söz alan Yanıkyürek'in oğlu da sanığın bilerek ve planlayarak canice bir cinayet işlendiğini, bunu hatırlamamasının mümkün olmadığını belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

İlk duruşmada karar verildi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahla yağma" ve "tasarlayarak, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Gharehtapeh, öldürme kastıyla hareket etmediğini, üzgün olduğunu ve bir şey hatırlamadığını iddia etti. Sanık son sözünde "Söyleyecek bir şeyim yok." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığı "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla yağma" suçundan da 13 yıl hapisle cezalandırdı.

Mahkeme, sanığın davranışlarında samimi bir pişmanlık göstermediği gerekçesiyle de cezada bir indirim uygulamadı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 17 Nisan'da Tarabya Mahallesi'nde plakası belirlenemeyen araçtan taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek'in atıldığı, olay yerinden hızla uzaklaşan taksinin Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde polis tarafından durdurularak, İran uyruklu sürücü Yoosef Bagherian Gharehtapeh'in gözaltına alındığı belirtiliyor.

Sanık Gharehtapeh'in olay günü taksi ücreti konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle maktulü öldürdüğünü iddia ettiği, sonrasında maktule ait paraları ele geçirmek amacıyla bıçakladığını söylediği anlatılan iddianamede, araç içi görüntülerde de sanığın arka koltuktan, sağ boyun kısmından başlayarak maktulü defalarca bıçakladığı, şoför koltuğuna geçerek maktulü yan koltuğa aldığı aktarılıyor.

Sanığın eylemini önceden tasarladığı plan doğrultusunda gerçekleştirdiği vurgulanan iddianamede, yanında bulundurduğu plastik kelepçe, makas ve koli bandı dikkate alındığında sanığın yağma amacıyla maktulü öldürdüğünün anlaşıldığı vurgulanıyor.

İddianamede, sanık Gharehtapeh'in "tasarlayarak, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" ve "silahlı yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.