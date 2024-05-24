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Türkiye
İHA 24.05.2024 12:11

Samsun'da zehir tacirlerine operasyon: 5 gözaltı

Samsun'da narkotik polisi tarafından torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da zehir tacirlerine operasyon: 5 gözaltı
[Fotograf: İHA]

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah saat 05.00 sıralarında önceden tespit edilen farklı adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.

İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde operasyon kapsamında 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet hassas terazi, 11 adet fişek, 8 adet kartuş, Atakum ilçesi Balaç Mahallesi'nde iseçeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. 

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