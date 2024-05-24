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Türkiye
TRT Haber 24.05.2024 12:27

300 milyon dolarlık sanal bahis çetesine operasyon: 89 gözaltı

Yabancı menşeili birçok yasadışı bahis sitesinin finansal işlemlerinin yönettiği iddia edilen organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. 89 şüpheli gözaltına alındı, 42'si adliyeye sevk edildi. Operasyonun detaylarına TRT Haber ulaştı.

300 milyon dolarlık sanal bahis çetesine operasyon: 89 gözaltı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gelen ihbarlar üzerine harekete geçildi.

Sanal bahis çetesinin, mobil uygulamalar kullanarak haberleştiği, İstanbul genelinde kiralanan ofislerde özel yazılımlarla bahis oynayanların para yatırma çekme işlemlerini organize ettikleri, paraların kripto para hesaplarına aktarıldığı, yapılan teknik ve fiziki takiplerde örgüt liderinin sık sık yurt dışına çıktığı, bankalarda, dijital para birimlerinde ve kripto piyasasında 300 milyon dolar gibi parayı kontrol ettiklerinin tespit edildi.

 

Örgüt lideri Ferdi Akdağ ile birlikte toplam 89 kişiden oluşan çeteye yönelik operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı yaplan operasyonda ev ve iş yeri aramaları neticesinde; 

53 bin 800 dolar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 57 adet telefon, 112 adet sim kart, 5 adet laptop, 2 adet hard disk, 3 adet flash bellek, 1 adet ledger, (soğuk cüzdan) 4 adet hafıza kartı ele geçirildi. 

31 şüpheli şahıs alınan ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 16 şüpheliyi aramaya yönelik kapsamlı çalışma devam ediyor. 

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