İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent ulaşımında önemli bir yere sahip olan taksilerin denetimlerini yıl içinde kesintisiz sürdürüyor.

Vatandaşlardan, taksi sürücülerine yönelik kısa ve çok uzun mesafede, olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığı, ödeme konusunda sorun çıkardığı, özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşların gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek, ulaşım güzergahını uzatıp yolculardan yüksek ücret talep ettiği, pazarlık usulüyle taksimetre kullanmadan imtina ettiği, seyir halinde cep telefonuyla oyun oynadığı, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuları rahatsız ettiği, araç içerisinde sigara içtiği, alkollüyken araç kullandığı, uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunduğu, aracı mevsim koşullarına göre bakımlı ve temiz kullanmadığı şikayetleri alan polisler bu çerçevede çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 24 saat aralıksız yapılan denetimlerde, kural ihlali yapan sürücülere ceza uygulanıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün istatistik verilerinden derlenen bilgilere göre, 1 Ocak ile 28 Aralık 2018 tarihleri arasında polis sorumluluk bölgesinde trafik ekiplerinin çalışmalarında, kural ihlali yapan taksi şoförlerine 3 milyon 235 bin 105 lira tutarında, 10 bin 801 adet trafik cezası kesildi.

En çok ceza "yasak park"tan

İstanbul'da trafik ekiplerince, 2018 yılında kural ihlali yapan taksi şoförlerine kesilen cezalar arasında ilk sırayı "taşıt yolu üzerinde park etmenin yasaklandığı yerlere park etmek" aldı. Bu kuralı ihlal eden taksi şoförlerine 279 bin 720 lira tutarında 2 bin 590 ceza kesildi.

İkinci sırada yer alan "muayenesiz araç kullanmak" kuralına uymayan taksicilere 396 bin 210 lira tutarında bin 686 ceza işlemi uygulanırken, "trafik güvenliği ile ilgili diğer kural, yasak ve kurallara uymamak"tan ise 133 bin 380 lira tutarında bin 235 ceza kesildi.

"Sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak" ilk sırada

İstanbul'da trafik ekiplerince, 2018 yılında kural ihlali yapan taksi şoförlerine kesilen para cezaları arasında ilk sırayı"sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak" aldı. Bu kuralı ihlal eden şoförlere 795 bin 92 lira tutarında 394 ceza uygulandı.

İkinci sırada ise "ilgili belediye tarafından verilen çalışma izninin bittiği halde yolcu taşımacılığı yapmak"tan 598 bin 194 lira tutarında 597 ceza kesildi.

Trafik ekipleri, "seyir halinde cep telefonu kullanmak"tan 230 bin 65 lira tutarında 979 ceza, "emniyet kemeri kullanmamak"tan 78 bin 516 lira tutarında 727 ceza, "kırmızı ışık kuralına uymamak"tan 141 bin 940 lira tutarında 604 ceza, "duraklama ihlalleri"nden 65 bin 988 lira tutarında 611 ceza, "sürücü belgesini yanında bulundurmamak"tan 50 bin 290 lira tutarında 214 ceza, "şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak"tan 16 bin 740 lira tutarında 155 ceza, "taksilerde taksimetre bulundurmamak veya kullanmamak"tan 64 bin 416 lira tutarında 132 ceza, "sigortasız araç kullanmak"tan 14 bin 256 lira tutarında 132 ceza, "sürücü belgesiz araç kullanmak"tan 236 bin 16 lira tutarında 117 ceza, "modifiyeli araç kullanmak"tan 7 bin 776 lira tutarında 72 ceza, "geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek"ten 8 bin 930 lira tutarında 38 ceza, "sesli ve ışıklı donanımlar ile reklam, logo, yazı, sembol, bayrak vb. takmak"tan 29 bin 58 lira tutarında 29 ceza, "tescil plakasını farklı yere takmak"tan 2 bin 392 lira tutarında 26 ceza, "kış lastiği kullanmamak"tan 15 bin lira tutarında 24 ceza, "araçta bulundurulması gereken gereçleri bulundurmamak"tan 2 bin 52 lira tutarında 19 ceza, "alkollü araç kullanmak"tan 21 bin 42 lira tutarında 21 ceza, "hız sınırlarını yüzde 30'dan fazla aşmak"tan 6 bin 344 lira tutarında 13 ceza ve diğer maddelerden 41 bin 688 lira tutarında 383 ceza işlemi uygulandı.

Kaynak: AA