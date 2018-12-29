Türkiye Büyük Millet Meclisi, başlayan yeni dönemde yoğun ziyaretçi trafiği yaşadı.

Genel seçimlerin ardından milletvekillerinin yemin töreniyle 7 Temmuz 2018'de başlayan 27. Dönemde, 130 bin 89 kişiye ziyaretçi kabul ve yönlendirme hizmeti verildi.

Ayrıca bunların dışında 13 bin 843 öğrenci, 261 yabancı konuk ve 7 bin 261 milletvekili misafiri (öğrenci grupları dahil) olmak üzere toplam 21 bin 365 kişiye "rehberlik hizmeti" sunuldu.

Mecliste 2017 yılında 361 bin 691 kişiye ziyaretçi kabul ve yönlendirme, 81 bin 695 kişiye rehberlik, 2 bin 494'üne de “Halk Günü” tanıtım hizmetleri verildi.

941 grup, önceden randevu alarak rehberlik hizmetinden yararlanırken, bu grup içerisinde 69 bin 3 öğrenci, 295 yabancı konuk ve 10 bin 13 milletvekili misafiri yer aldı.

Kaynak: AA