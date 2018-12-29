Milli Sabunma Bakanlığı tarafından hazırlanan klipte, söz ve müziği sanatçı Kıraç'a ait olan Vatan Marşı'na, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının görüntüleri eşliğinde askeri personel de eşlik etti.

TSK unsurlarının, farklı yer ve koşullarda yaptığı özel tatbikatların görüntülerinin de yer aldığı klipte, kahramanlık ve vatan sevgisine vurgu yapıldı.

Marşın sözlerinde şehit anneleri de unutulmadı. Yeni yıla özel klipte, askerlerin anne sevgisine ait duygusal görüntülere de yer verildi.

"Biz doğuştan aşığız şanlı bayrağa / Vurgunuz biz ay ile yıldıza / Bir ölürüz, bin doğarız sen tasalanma / El değmesin yurduma" sözleri eşliğinde verilen anne, bayrak ve mücadele temalı görüntülerde, anne ile vatan vurgusu dile getirildi.

Kaynak: TRT Haber / AA