Kazaya karışan hafriyat kamyonu çarpmanın etkisiyle yan yattı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç sürücüleri kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak: İHA
TEM Otoyolu Alibeyköy mevkiinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazaya karışan hafriyat kamyonu çarpmanın etkisiyle yan yattı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç sürücüleri kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak: İHA