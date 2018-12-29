Aziziye Mahallesi Şehri Ayin Sokak'ta, üç katlı bir apartmanın çatı katında yaşayan Suriyeli Fatima El Abdullah, ekmek almak için ayrıldığı evine döndüğünde dumanları fark ederek yardım istedi.

Komşuların ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fatima El Abdullah'ın yoğun dumandan etkilenen çocukları Rim (11), Velid (10), Hasan (5) ve Muhammed (4), çevredeki vatandaşlar tarafından evden çıkartılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılan kardeşler, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Velid El Abdullah'ın engelli olduğu öğrenildi.

Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının, çocukların odasında bulunan sobadan çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: AA