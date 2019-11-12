İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin en büyük kuruluşlarından olan İSKİ'nin 2020 yılı bütçe tasarısı hazırlandı.

Tasarının yeni yıl su satış tarifeleri teklifinde, 1 Aralık 2019'dan geçerli olmak üzere konutlarda kullanılan suya yüzde 20 zam talebi yer aldı.

15 metreküpe kadar olan su kullanımı için 4 lira olarak uygulanan metreküp fiyatı yüzde 20 artışla 4 lira 80 kuruş olarak düzenlendi.

11 ila 20 metreküpe kadar olan kullanımda ise 6 lira olan tarifenin de yine yüzde 20 artışla 7 lira 20 kuruş olması teklif edildi.

Teklifin 14 Kasım Perşembe günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında gündeme alınması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber