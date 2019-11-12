İstanbul'da suya zam gündemde12 Kasım 2019 Salı 00:27 - Son Güncelleme 12 Kasım 2019 Salı 00:27
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğünün 2020 yılı bütçe tasarısında, suya konutta yüzde 20 zam talebi yer aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin en büyük kuruluşlarından olan İSKİ'nin 2020 yılı bütçe tasarısı hazırlandı.
Tasarının yeni yıl su satış tarifeleri teklifinde, 1 Aralık 2019'dan geçerli olmak üzere konutlarda kullanılan suya yüzde 20 zam talebi yer aldı.
15 metreküpe kadar olan su kullanımı için 4 lira olarak uygulanan metreküp fiyatı yüzde 20 artışla 4 lira 80 kuruş olarak düzenlendi.
11 ila 20 metreküpe kadar olan kullanımda ise 6 lira olan tarifenin de yine yüzde 20 artışla 7 lira 20 kuruş olması teklif edildi.
Teklifin 14 Kasım Perşembe günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında gündeme alınması bekleniyor.
Kaynak: TRT Haber