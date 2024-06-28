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Türkiye
AA 28.06.2024 00:37

İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 15 gözaltı

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 15 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Bağcılar ve çevre ilçelerde "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "tehdit" suçlarını kapsayan 10 eylem gerçekleştirdikleri belirlenen, elebaşılığını Z.A'nın yaptığı örgütün mensuplarına yönelik 1 Mart'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Örgüte yönelik çalışmalar devam ederken, örgüt yöneticilerinden E.A'nın Bağcılar'daki 12 iş yeri sahibini tehdit edip, 4 iş yerine yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdiği, bu saldırılardan birinde kardeşiyle kafede oturan polis memurunun başından hafif yaralandığı tespit edildi.

İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 15 gözaltı

Bu saldırıda tetiği çeken kişinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalanması için farklı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, eylemlerde kullanıldığı değerlendirilen 3 ruhsatsız tabanca ve bir miktar fişek ele geçirildi.

İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 15 gözaltı

Avukatlardan "darp'' iddiası

Öte yandan, gözaltındaki müvekkilleriyle görüşmek üzere emniyete gittiklerini belirten avukatlar Ş.A. ile B.K, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, polisler tarafından darbedildiklerini öne sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını dile getirdi.

Emniyetten çıkış anlarını gösteren bir cep telefonu kamerası kaydında ise avukatların polis memurlarına hakaret ettiği, bunun üzerine polislerin zor kullandığı görüldü.

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