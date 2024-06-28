Açık 19.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 28.06.2024 00:07

Hac ibadeti sırasında sağlık sorunları yaşayan 13 kişi Türkiye'ye getirildi

Hac ibadeti sırasında sağlık sorunları yaşayan 13 vatandaş Türkiye'ye getirildi.

Hac ibadeti sırasında sağlık sorunları yaşayan 13 kişi Türkiye'ye getirildi
[Fotograf: AA]

Hastaları ve refakatçilerini taşıyan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait C-130 uçağı, saat 01.50 sularında Etimesgut Askeri Havaalanı'na iniş yaptı.

Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen ve aralarında uzman hekimlerin de yer aldığı 10 kişilik sağlık ekibi de hastalara eşlik etti.

Türkiye'ye getirilen 13 hasta, alanda bekleyen ambulanslarla Etlik ve Bilkent Şehir hastanelerine nakledildi.

Bazı hastalar, ambulansa taşındığı esnada el sallarken bazılarının da duygusal anlar yaşadığı görüldü.

ETİKETLER
Hac Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Bakanlığı
Sıradaki Haber
İstanbul 2 No'lu Barosu, İsrail'in savaş suçlarını UCM'ye taşıdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:01
Haliç Metro Köprüsü'nden düşen genci tekne kaptanı kurtardı
03:39
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
03:27
İtalya Başbakanı Meloni AB'nin yeni belirlenen yöneticilerini desteklemiyor
03:22
İsrail Filistinlilerin çadırlarına saldırdı: 4 sivil öldü
02:17
Nijerya'da 165 kaçak petrol rafinerisi imha edildi
03:50
Maduro muhalefetin seçimlere hile karıştırmaya çalıştığını söyledi
Hacda sağlık sorunları yaşayan 13 kişi Türkiye'ye getirildi
Hacda sağlık sorunları yaşayan 13 kişi Türkiye'ye getirildi
FOTO FOKUS
Terör örgütü PKK ormanları yakarak gizlenmeye çalışıyor
Terör örgütü PKK ormanları yakarak gizlenmeye çalışıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ