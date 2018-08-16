  • 17 AĞUSTOS 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 5.817
    EURO 6.628
  • BIST 87143.21
    ALTIN 218.97
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İstanbul'da su kesintisi

İstanbul'da su kesintisi

Sultangazi, Başakşehir, Arnavutköy ve Eyüpsultan'ın bazı kesimlerine 17 Ağustos saat 15.00'ten itibaren 20 saat süreyle su verilemeyecek.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İstanbulda su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, ''Kuzey Çevreyolu İnşaatı İşi'' kapsamında, Malkoçoğlu - Habipler ana isale hattı üzerinde gerçekleştirilecek olan deplase (yer değiştirme) çalışmaları sebebiyle, 17 Ağustos 15.00 ile 18 Ağustos 11.00 saatleri arasında 20 saat süreyle bazı bölgelerde su kesintisi yapılacak.

Çalışma nedeniyle su alamayacak bölgeler şöyle sıralandı:

"Sultangazi İlçesi: Malkoçoğlu, İsmetpaşa, Cebeci, Eski Habipler, Askeri Bölge ve Yayla Mahallesi. Başakşehir İlçesi: Kayabaşı Mahallesi. Arnavutköy İlçesi: Boğazköy İstiklal Mahallesi. Eyüpsultan İlçesi: Pirinççi Mahallesi."

Kaynak: AA
 

Etiketler: su kesintisi, iski, İstanbul
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER