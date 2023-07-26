Açık 34ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.07.2023 16:04

İstanbul'da "spa görünümlü masaj salonu" iddialarına inceleme

İstanbul'da, eşinin masaj salonunda olduğunu iddia eden bir kadının, iş yeri önünde çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine yapılan incelemede, bu iş yerinin daha önce 5 kez mühürlendiğini belirledi.

İstanbul'da "spa görünümlü masaj salonu" iddialarına inceleme
[Fotoğraf: İHA]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Üçevler Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde çekilen ve "Eşini masaj salonunda basan kadın" başlığıyla 24 Temmuz'da sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine konuyu ilişkin çalışma yaptı.

İş yerinin "spa" adı altına hizmet verdiği ve daha önce 5 kez mühürlendiğini belirleyen ekipler, söz konusu iş yerinin en son 13 Temmuz'da kapatıldığını tespit etti.

Görüntülerde faaliyetlerini sürdürdüğü anlaşılan iş yerini yeniden kontrol eden ekipler, mekanın kepenklerinin kapalı olduğunu belirledi.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Ankara'da dolmuş site korkuluklarına çarptı: 6 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:25
Terör örgütü PKK'nın elebaşları Belçika'daki gösteride ortaya çıktı
16:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ziyareti Yunan basınında
16:13
ABD: Rusya ve Çin, Kuzey Kore konusunda rol üstlenmeli
16:05
Nijer'de darbe girişimi iddiası: Cumhurbaşkanı Bazoum alıkonuldu
15:53
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
15:48
Ankara'da dolmuş site korkuluklarına çarptı: 6 yaralı
Yurt genelinde sıcak hava etkili oluyor
Yurt genelinde sıcak hava etkili oluyor
FOTO FOKUS
Ümraniye'de İETT otobüsünde yangın
Ümraniye'de İETT otobüsünde yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ