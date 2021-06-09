Ümraniye Balkan Caddesi'ndeki sitenin kapalı otoparkında bulunan bir otomobilin motor kısmında saat 08.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının çıkmasıyla birlikte yoğun duman tüm siteyi sardı.

[Fotoğraf: İHA]

Otoparktan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Can kaybı ya da yaralanan olmadı

İtfaiye ekipleri, yangını diğer araçlara sıçramadan söndürdü. Yangın nedeniyle otoparkta aracı bulunanlar, kısa süreli panik yaşadı.

[Fotoğraf: DHA]

Dumandan etkilenen bir bina sakini, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

[Fotoğraf: DHA]