Haber Giriş: 9 Haziran 2021 Çarşamba 09:48Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da sitenin kapalı otoparkında araç yangını
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Ümraniye'de bir sitenin kapalı otoparkında bulanan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.
Ümraniye Balkan Caddesi'ndeki sitenin kapalı otoparkında bulunan bir otomobilin motor kısmında saat 08.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangının çıkmasıyla birlikte yoğun duman tüm siteyi sardı.
[Fotoğraf: İHA]
Otoparktan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Can kaybı ya da yaralanan olmadı
İtfaiye ekipleri, yangını diğer araçlara sıçramadan söndürdü. Yangın nedeniyle otoparkta aracı bulunanlar, kısa süreli panik yaşadı.
[Fotoğraf: DHA]
Dumandan etkilenen bir bina sakini, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
[Fotoğraf: DHA]
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