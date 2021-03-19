İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Eyüpsultan, Güngören ve Zeytinburnu'nda 14 kişilik silahlı suç örgütüne yönelik önceden belirlenen 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekât polislerinin de destek verdiği operasyon drone ile havadan takip edildi.

Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

Operasyon kapsamında baskın yapılan adreslerden biri de Güngören ilçesi Tozkoparan Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan 5 katlı binada bulunan bir daire oldu.

Eve giren polis ekipleri, içeride bir süre arama yaptı. Baskın sonucu suç örgütü lideri olduğu belirtilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon sonucu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.