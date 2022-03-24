Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 06:57Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
İstanbul Eyüpsultan'da sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan Uğurcan D., bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor.
Karadolap Mahallesi Çıkrık Sokak'ta otomobilden inen bir kişi, sokakta yürüyen Uğurcan D.,'ye silahla ateş etti.
Saldırıda Uğurcan D., bacağından yaralandı. Saldırgan ise geldiği otomobile binerek olay yerinden kaçtı.
Mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Ambulans
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