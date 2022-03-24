Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 06:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'ta kaza yapan otomobil alev aldı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Beşiktaş’ta hafif ticari araca çarpan otomobilde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü.
Çırağan Caddesi’nde Cihan Gül idaresindeki otomobil, Berk Menteş yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle Cihan Gül’ün kullandığı otomobil alev aldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Cadde trafiğe kapatıldı
Polis ekipleri Çırağan Caddesi’ni trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de otomobilde çıkan yangını söndürdü.
Emniyet ekipleri kazayla ilgili çalışmalarını sürdürürken kazanın tarafları arasında arbede yaşandı.
Tarafları polis ekipleri ayırırken, kaza yapan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Yangın İtfaiye
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