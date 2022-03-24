Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 04:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
İstanbul Kartal'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, ağaca çarparak takla attı. Araçta sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerince çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.
Turgut Özal Bulvarı'nda otomobiliyle seyreden Burak K., direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Yolda savrulan otomobil, ağaca çarparak takla attı. Sürücü Burak K. ise araç içinde sıkıştı.
İtfaiye ekipleri yaralıyı çıkarttı
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza yapan araç yoldan kaldırılarak otoparka götürüldü. Kırılan ağaç parçaları ise ekipler tarafından yoldan kaldırıldı.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
Etiketler: Trafik Kazası İtfaiye Ambulans
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