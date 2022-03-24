Turgut Özal Bulvarı'nda otomobiliyle seyreden Burak K., direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yolda savrulan otomobil, ağaca çarparak takla attı. Sürücü Burak K. ise araç içinde sıkıştı.

İtfaiye ekipleri yaralıyı çıkarttı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yapan araç yoldan kaldırılarak otoparka götürüldü. Kırılan ağaç parçaları ise ekipler tarafından yoldan kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.