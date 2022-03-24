Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 02:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da yanan ahşap ev kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Burdur'un merkeze bağlı Akyayla köyünde 3 katlı ahşap evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Akyayla köyünde, Keziban Bozkurt'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evi tahliye edenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Evin ahır olarak kullanılan alt katında saman balyaları olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin sardığı ev, müdahaleye rağmen büyük hasar gördü.
İtfaiye ekiplerinin evdeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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