Haber Giriş: 23 Mart 2022 Çarşamba 23:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da heyelan: Yol trafiğe kapandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Demirtaş Barajı yolu trafiğe kapandı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Demirtaş Barajı'na gidenler dönüş yolunun toprak kayması nedeniyle kapandığını gördü.
Bölgeye giden polis ekipleri, vatandaşları alternatif yollara yönlendirdi.
Olayda ilk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.
Polis, taş parçalarının düşmeye devam ettiği yolu trafiğe kapattı.
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