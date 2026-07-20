İstanbul'da sıcaklıklar 36 dereceyi görecek

Yurt genelinde sıcak hava etkiki oluyor. Özellikle Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde sıcaklıkların 45 dereceyi geçmesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise 40 derecenin üzerine çıkması ön görülüyor.

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, geçtiğimiz hafta sonundan itibaren etkisini artıran sıcak hava dalgasının hafta ortasına kadar süreceğini, çarşamba gününden itibaren ise kuzeyden gelecek serin ve yağışlı havayla birlikte sıcaklıklarda düşüş yaşanacağını söyledi.

Tek, vatandaşları özellikle öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamaları yönünde uyardı.

İstanbul'da sıcaklık 36 dereceyi bulacak

Çarşamba gününden itibaren kuzey kesimlerde serin havanın etkili olacağını ifade eden Tek, "Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra yeni bir serin hava geliyor. Kuzeyden gelecek hava sıcaklıkları kuzey bölgelerde düşürmeye başlayacak. Tabii bu sıcaklık artışı öncelikle Marmara'yı ele aldığımızda, Edirne ve Kırklareli'nde 40 derecelere kadar yaklaşıyor.

İstanbul'da 33-34 derecelere kadar çıkıyor ortalama seviyede ama İstanbul'un güney ilçelerinde özellikle rüzgar sirkülasyonunun çok fazla olmadığı yerlerde bu sıcaklık değerleri 36 derecelere kadar çıkacak. Kuzey sahilleri 32 derecelere kadar yükseliyor ve çarşamba günü öğle saatlerinden sonra Marmara'da sıcaklıklar düşmeye başlıyor" diye konuştu.

"Ege ve Akdeniz'de 40 derecelere kadar çıkacak"

Ege ve Akdeniz'de sıcaklıkların daha da yüksek seyredeceğini belirten Tek, "Ama Ege'ye geldiğimizde sıcaklıklar çarşamba gününe kadar devam edecek. Özellikle Aydın'da salı ve çarşamba günleri sıcaklık değerlerinin 42-43 derecelere kadar çıktığını göreceğiz. İzmir'de de sıcaklık değerleri 40 derecelere kadar yaklaşacak. Özellikle Manisa, Muğla, Aydın ve İzmir, Balıkesir'in Ege kıyılarına yakın olan bölümleri çok daha fazla etkilenecek. Çanakkale'de de sıcaklıkların yükseldiğini göreceğiz. Akdeniz'de baktığımızda Antalya'da sıcaklık değerleri 40 dereceyi buluyor.

Mersin ve Adana'da da sıcaklık değerleri yükselecek. Nem değerleri de çok yüksek olduğu için 40-45 derece hissedilen sıcaklıklar görülecek. Güneydoğu Anadolu her zaman olduğu gibi yine sıcak. Sıcaklık değerleri 42-43 derecelere kadar çıkmış olacak. Serin yerler ise Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri. İç Anadolu'da ise özellikle salı, çarşamba ve perşembe günü sıcaklıkların 34-35 derecelere kadar, özellikle Ankara'da da çıkacağını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sıcaklıklar hafta ortasına kadar sürecek

Sıcak hava dalgasının uzun süreli olmayacağını söyleyen Tek, "Bu sıcak hava dalgası çok uzun soluklu değil. Geçen seneki kadar çok uzun soluklu değil. 2-3 gün sürecek olan bir sıcak hava dalgası. Ardından kuzeyden gelecek serin ve yağışlı hava var. Öncelikle Trakya'da çarşamba günü öğleden sonra yağışlar görülecek. Perşembe ve cuma günleri de yurdun kuzey kesimlerinde yağışlı hava etkili olacak. Daha sonra kuzeyden gelen serin hava biraz daha kalıcı olacak.

Uzun vade tahminlerimize baktığımızda temmuz sonuna kadar çok aşırı bir sıcak hava dalgası gözükmüyor. Ağustos ayında ise 3-4 gün süren kısa süreli sıcak hava dalgaları görülebilir. Bu yaz geçen seneye göre daha düşük sıcaklıklarla, normaller civarında seyrediyor. Yaz biraz daha uzayacak. Eylül ve ekim aylarında sıcaklık değerleri kendi normal değerlerinin üzerinde olmaya başlayacak. Yazı biraz daha ekime kadar hissedeceğiz" dedi.

"Güneş altında kalmamak gerekiiyor"

Vatandaşlara sıcak havaya karşı tedbirli olmaları çağrısında bulunan Tek, "Bu arada bugünlerde özellikle gece sıcaklığının 20 derecenin üzerine çıktığı günlere biz 'tropik günler' diyoruz. Ülkenin büyük bir bölümünde, iç kesimler hariç, en düşük gece sıcaklıkları 20 derece ve üzeri değerlerde. Bu da ülkemizin büyük bölümünde tropik günlerin yaşandığını gösteriyor. Güneşin ultraviyole etkisi özellikle saat 11.00 ile 16.00 arasında çok yüksek olmaya başlıyor.

Güneş çarpmalarına karşı bu saatlerde güneş altında kalmamak gerekiyor. Denizi tercih edecek olanların sabah ve akşam saatlerini tercih etmelerinde fayda var. Aynı zamanda açık renk giyinmekte fayda var. Beslenmemize dikkat etmemiz, bol su tüketmemiz, ağır proteinli yiyeceklerden ve özellikle alkol tüketiminden kaçınmamız gerekiyor" diye konuştu.