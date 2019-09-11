Yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başladı. İstanbul'da da 3 milyona yakın öğrenci ders baştı yaptı.

Çeşitli yaptırımlar uygulanıyor

En büyük sorun ise yüzde 13 zam yapılan servis ücretleri. Her yıl belirlenen ücretlerin üzerinde ücret talep edilemiyor. Ancak İstanbul'da bazı okullarda daha yüksek fiyat istenmesi şikayetlere neden oluyor.

Özellikle özel okulda okuyan çocukların ailesinin durumu iyi olduğu için servisçiler kendilerine göre para alıyorlar.

Servisciler Birliği Baş. Yrd. Erhan Ersin, "Biz hesaplamayı yapıp, veliye dönüş yapıyoruz. Sizden istenilen fiyat bu, daha fazlasını isteyemezler" dedi.

Tarife ihlali belirlenirse servis firmaları çeşitli yaptırımlar uygulanıyor.

Şikayet için adres Alo 153

Ersin, servisçilerin keyfi ücret talebi karşısında Alo 153 Beyaz Masa'yı adres gösterdi. Şirket belli puanlamadan sonra yetki iptaline kadar gidebiliyor.

153 Beyaz Masa başvurularında okulun ve evin açık adresi, kilometre bilgisi ve servis firmasının adına yer verilmesi gerekiyor.

Haber: Ahmet Akgül

Görüntü: Sefa Bakış