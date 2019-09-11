Bursa İnegöl Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Cihan Eren (36) ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada karar öncesi son savunmasını yapan Eren, eşini bir anlık sinirle öldürdüğünü belirterek pişman olduğunu ifade etti.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanığı müebbet hapisle cezalandırdı.

Cihan Eren ile eşi Hatice Eren (32) arasında 21 Mayıs 2017'de ilçeye bağlı kırsal Hasanpaşa Mahallesi'ndeki evlerinde tartışma çıkmıştı. Tartışma sırasında eşini tabancayla başına ateş ederek öldüren Cihan Eren, jandarma karakoluna giderek teslim olmuştu. Çiftin o dönem 3 ve 5 yaşlarında olan iki kızı ise akrabalarına teslim edilmişti. Adli makamlarca tutuklanan Cihan Eren hakkında dava açılmıştı.

Kaynak: AA