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İstanbul'da servis aracı duvara çarptı: 6 yaralı17 Ekim 2019 Perşembe 09:20 - Son Güncelleme 17 Ekim 2019 Perşembe 09:28
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde servis minibüsünün duvara çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Başakşehir İkitelli'de bir servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı.
Kazada, minibüsteki 6 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: servis minibüsü kaza İstanbul başakşehir