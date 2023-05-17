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Türkiye
AA 17.05.2023 12:40

İstanbul'da seçim gecesi bir aileye saldırdığı iddia edilen 4 zanlı adliyede

Seçimlerin ardından Bahçelievler'de eşi ve çocuğunun içinde bulunduğu araca saldırıldığını iddia eden kişinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da seçim gecesi bir aileye saldırdığı iddia edilen 4 zanlı adliyede

Murat A'nın, 15 Mayıs'ta gece saatlerinde ikametine gideceği sırada aracına tekme atılıp içki şişesi kırıldığını, kendisinin darbedildiğini ve çocuğunun da yaralandığını beyan ederek Bahçelievler'deki Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi Amirliği'ne başvurmasının ardından yapılan çalışmada yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"Kasten yaralama", "mala zarar verme" ve "hakaret" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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