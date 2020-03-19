Haber Giriş: Kaynak: AA, DHA
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da sahte içki tüketimine bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükselirken, 34 kişinin ise yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor.
İstanbul'da son bir haftada Türkmenistan uyruklu çok sayıda kişinin, sahte alkol kullanımına bağlı olarak zehirlendiği öğrenildi.
İstanbul'un farklı ilçelerinde olmak üzere toplam 20 kişi yaşamını kaybederken, 34 hastanın ise yoğun bakım ünitelerindeki tedavileri sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Türkmenistanlıların hastalıklardan korunmak için "ispirt" denilen ve saf alkolden yapılan içkiyi önce vücutlarına sürdükleri sonrasında ise içtikleri öğrenildi.
Yetkililer, Türkmenistan uyruklu yabancılar başta olmak üzere herkesi sahte alkol tüketmemeleri konusunda uyardı.
Etiketler: Türkmenistan son dakika sahte içki İstanbulSon Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 14:45
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