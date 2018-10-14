İstanbul'da sahte içki operasyonu: 8 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, 5-11 Ekim'de Fatih, Başakşehir, Küçükçekmece, Büyükçekmece'de tespit edilen sahte içki imalathanelerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 3 bin 750 şişe sahte içki, bin 850 litre metil alkol, 31 bin 500 sahte bandrol, 24 bin 150 içki kapağı ve çok sayıda içki imalat malzemesi ele geçirildi.

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'inin kaçakçılık suçundan kaydı bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA