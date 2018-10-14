Adnan Oktar'ın sağ kolu tutuklandı

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma derinleştirildi. Yakalanan Tarkan Yavaş'ın firarda olduğu süre boyunca videoları internette nasıl dolaşıma soktuğu anlaşıldı. Yavaş'ın örgüt mensuplarını motive etmek için, "Hepimiz serbest kalacağız" mesajı yolladığı da tespit edildi. Ayrıca örgütteki çözülmelere yeni isimler eklendi.

Adnan Oktar Suç Örgütü'nün 3 numarası olarak bilinen Tarkan Yavaş, 11 Temmuz'daki operasyonda hakkında yakalama kararı olmasına rağmen adresinde bulunamadı. Yavaş'ı 11 Ekim'de kaldığı evde kıskıvrak yakalandı.

3 ay boyunca firari olan Tarkan Yavaş'ın çok sayıda videosu internette dolaşıma sokuldu. Emniyet o videoların izini sürerek, videoların nasıl internete yüklendiğini tespit etti.

Yavaş, videoları yakalandığı adreste çekiyordu. Diğer örgüt üyelerini çağırıyordu. Eve gelen üyeler, USB belleğe aktarılmış videoları alarak kafelerden internete yüklüyordu.

"Hepimiz serbest kalacağız" mesajı

Tarkan Yavaş'ın örgüt mensuplarını motive etmek için, "Hepimiz serbest kalacağız" mesajı yolladığı tespit edildi. Yavaş tutuklanarak cezaevine konuldu.

Tutuklu sanık Dayanık etkin pişmanlıktan yararlandı

Örgütteki çözülmelere yeni bir isim daha eklendi. 30 yıl boyunca örgütün içindeolan tutuklu Serdar Dayanık etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu.

Adnan Oktar ve diğer üyeleri şikayet etti.

Serdar Dayanık'ın itirafında, "Örgüt sempatizanlarının imamıydım. Maddi yardımda bulunan, Avrupa'da ve Anadolu'da faaliyet gösteren 1000 kişilik sempatizan grubu yönettim." dedi.

Dayanık ifadesinin ardından tahliye edildi. Ayrıca 3 önemli ismin daha itirafçı olmak için başvuruda bulunduğu belirtildi.

Kaynak: TRT Haber