Mısır alım fiyatı ton başına 950 lira olarak belirlendi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 15 Ekim itibariyle mısır alımına başlayacağını ve fiyatın ton başına 950 lira olarak belirlendiğini aktardı.

Yarından itibaren, Toprak Mahsülleri Ofisi’miz aracılığıyla, geçen yıl 760 liraya almış olduğumuz mısırı bu yıl 950 TL’ye almaya başlıyoruz. Üreticilerimiz endişe etmesin; 10 gün içerisinde ürün bedelleri de hesaplarına geçmiş olacak. Üreten kardeşlerime hayırlı olsun. pic.twitter.com/OzwKgbZcmz — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) 14 Ekim 2018

Bakan Pakdemirli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Toprak Mahsulleri Ofisi’miz (TMO) mısır piyasalarını yakından takip etmekte ve piyasaların seyrine göre uygulamaya konulacak politikaları şekillendirmektedir.

Mısır fiyatlarında son günlerde yaşanan fiyatlardaki dalgalanma nedeniyle çiftçilerimizin olumsuz etkilenmemesi için Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğümüz, 15 Ekim 2018 Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 'Mısır Alımlarına' başlayacaktır. 2017 yılında ton başına 760 TL olarak açıklanan mısır alım fiyatı; 2018 yılında %25 artışla ton başına 950 TL olarak belirlenmiştir.

Üreticilerimiz, Çifti Kayıt Sisteminde kayıtlı olan tüm ürününü Toprak Mahsulleri Ofisi’ne satabileceklerdir. Ürün bedelleri 10 gün içerisinde üreticimizin hesaplarına aktarılacaktır. TMO tarafından yapılacak olan 2018 yılı mısır alımlarının ülkemize ve mısır üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: TRT Haber