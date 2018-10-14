Komandolar dağlarda teröristlere göz açtırmıyor

Terör ve her tür tehdide karşı etkili mücadele yürütülmesi amacıyla motorlu piyade tugaylarının komando tugayı olarak yapılandırılması yönünde alınan karar doğrultusunda, Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucu profesyonellik anlamında büyük dönüşüm yaşandı.

Dönüşümü yapılan taburlarda gece gündüz demeden terörle etkin mücadele yürüten komandolar, kırsalı teröristlere dar etti.

Sözleşmeli er, uzman çavuş ve astsubaylardan oluşan komandolar, aldıkları zorlu eğitimlerin ardından teröre karşı profesyonel şekilde mücadele ediyor, ihtiyaç duyulan bölgelerde de takip, tespit ve imha harekatları gerçekleştiriyor.

Tam donanımlı son teknoloji malzeme ve teçhizatlarla güçlendirilen komandolar, teröristlere karşı amansızca yürütülen operasyonlarda başarı sağlıyor.

Gece gündüz demeden görevlerini yapıyorlar

Operasyon emri için her daim hazır bekleyen komandolar, tehdidi uzaktan karşılayarak teröristi yerinde tespit edip etkisiz hale getiriyor.

Bu kapsamda kurulan Şırnak'taki 6. Komando Tugayı'na bağlı 1. Komando Taburunda görevli komandolar Gabar, Cudi ve Bestler Dereler bölgelerindeki PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor.

Operasyonlarda en gelişmiş silah ve teçhizatı kullanan komandolar, her türlü hava ve arazi şartlarında gece gündüz demeden görevlerini başarıyla yerine getiriyor.

Gabar, Cudi ve Bestler Dereler bölgelerindeki PKK'lı teröristlere korku salan, teröristleri bulundukları yerden hareket dahi edemeyecek duruma getiren komandolar, bölgenin güvenliğini sağlayarak dosta güven, düşmana korku veriyor.

Teröristler kaçacak delik arıyor

Her türlü hava ve arazi şartlarında görevlerini başarıyla yerine getiren komandolar, teröristlerin gizlendikleri ve barındıkları mağaraları bir bir imha ediyor.

Operasyon emri ile belirlenen harekat planı doğrultusunda gerekli donanımla araziye intikal eden güvenlik güçleri, belirlenen hedeflere yapılan atışların ardından arazide arama tarama faaliyeti gerçekleştiriyor.

Terör örgütü PKK'ya karşı kararlılıkla yürütülen mücadelede önemli görev üstlenen komandolar, hava destekli operasyonlarla terör örgütüne ağır darbe vuruyor.

Çalışmalar sonucu tespit edilen hedefler gece ve gündüz havan topu, tank ve uçaksavarlarla vuruluyor.

Son teknoloji silahlar kullanılıyor

Teröristleri tespit etmek için Türk savunma sanayisinin öncü kuruluşu ASELSAN'ın mühendisleri tarafından üretilen Çok Rotorlu İnsansız Uçan Sistemi kullanılırken MK-19 otomatik bomba atar, tek atışta hedefi bin 400 metreden vurabilen keskin nişancı silahı Accuracy, 12,7 milimetre uçaksavar, 120 milimetrelik havan, PKMS makineli tüfek ve milli piyade tüfeği MPT-76 ile bölgedeki üs bölgelerinin güvenliği sağlanıyor.

Komandolar, yurt içi ve dışında verilecek her türlü göreve hazır olduklarını belirterek vatan savunmasında kararlılık mesajı veriyor.

Kaynak: AA