Endonezyalı afetzedeler Türkiye'den götürülen çadırlarda kalacak

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda 28 Eylül'de meydana gelen 7,7 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunami felaketi nedeniyle zor günler geçiren bölge insanına Türkiye'nin yardımları devam ediyor.

Türkiye'den 2 askeri kargo uçağıyla götürülen 250 çadırın kurulması için önce bölge tespit çalışması yapıldı.

Çadırlar daha sonra Türk Kızılayı, Endonezya Kızılhaçı ve askeri personel tarafından afetin en yoğun yaşandığı Palu'da ihtiyaç duyulan alanlara kuruldu.

Barınma ihtiyacını karşılayacak çadırların kurulduğu alanlarda tuvalet, banyo, duş, ibadet alanı, okul ve sosyal tesis gibi bölümler de unutulmadı.

Türk Kızılayı ekipleri, çadırların kurulduğu alanlarda kendi imkanlarıyla hayatlarını sürdürmeye çalışan ailelerin çocuklarıyla yakından ilgilendi.

Endonezyalı afetzedeler planlama doğrultusunda bu çadırlara yerleştirilecek.

Türkiye'den askeri kargo uçaklarıyla götürülen bin uyku tulumu da afetzedelere dağıtılacak.

"Afetin hemen ardından çalışmalara başladık"

Türk Kızılayının Endonezya ekip başkanı Ali Akgül, 10 günden bu yana Endonezya'da bulunduklarını ve afetin hemen ardından Cakarta'da Endonezya Kızılhaçı ile çalışmalara başladıklarını söyledi.

Endonezya'da daha önce farklı bölgelerde yaşanan afetlerde de hemen yardıma koştuklarını hatırlatan Akgül, bundan dolayı Türk Kızılayının coğrafyaya hakim olduğunu vurguladı.

"Buradaki insanlara yardım elini uzatmak ve yaralarını sarmak için harekete geçtik" diyen Akgül, bölgeye ilk ekibin Bangladeş'ten geldiğini, ardından Türkiye'den de bir ekibin buraya ulaştığını ve yardım faaliyetlerine başladıklarını anlattı.

Akgül, Türkiye'den 2 askeri kargo uçağıyla yardımların götürüldüğünü, daha sonra da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bölgeyi ziyaret ettiğini dile getirdi.

"Türkiye'nin Endonezya hassasiyeti çok fazla"

Bakan Albayrak'ın bölgeye bakan düzeyinde yapılan ilk ziyareti yaptığına işaret eden Akgül, "Türkiye'deki hassasiyet özellikle Endonezya konusunda çok fazla. Türk Kızılayı da 'Endonezya'ya yardım' adında bir kampanya başlattı. Şu ana kadar kampanya güzel gidiyor ve buradaki çalışmalarımıza doğrudan yansıyor" diye konuştu.

Türk Kızılayının Endonezya'daki çalışmalarını artırarak sürdüreceğini belirten Akgül, "Türkiye'nin yardımlarını insanlara ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Akgül, kargo uçakları ile Türkiye'den götürülen 250 çadır ve bin uyku tulumuyla yaklaşık bin 500 kişinin ihtiyacının karşılanacağını ve daha sonra gıda ve hijyen malzemesi dağıtacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA