  • 12 EKIM 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 5.927
    EURO 6.849
  • BIST 96522.94
    ALTIN 232.898
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bakan Albayrak Kızılay ile birlikte Endonezya'da yardım dağıttı

Bakan Albayrak Kızılay ile birlikte Endonezya'da yardım dağıttı

Deprem ve ardından oluşan tsunami nedeniyle zor günler geçiren Endonezya'da; Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Kızılay ile birlikte afetzedelere gıda yardımında bulundu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bakan Albayrak Kızılay ile birlikte Endonezyada yardım dağıttı

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen 7,5 şiddetindeki deprem ve ardından oluşan tsunami nedeniyle Türkiye'den bölgeye giden sivil toplum kuruluşları, binlerce afetzedeye sıcak yemek, gıda ve hijyen yardımı ulaştırdı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, deprem ve tsunamide hayatını kaybedenler için Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'ya taziye dileklerini bildirmesi, Türkiye'nin AFAD ve Kızılay başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla Endonezya'ya her türlü yardıma hazır olduğunu iletmesinin ardından AFAD'ın yanı sıra aralarında Diyanet Vakfı, Türk Kızılayı, Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile İHH İnsani Yardım Vakfı'nın da bulunduğu birçok sivil toplum kuruluşu çalışmalarına başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Kızılay ile birlikte afetzedelere gıda yardımı dağıttı.

Türk Kızılayının Twitter adresi üzerinden yapılan paylaşımda Albayrak'ın afetzedelere Kızılayın yardım poşetlerini ulaştırdığı görülüyor. 


 

Hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 45'e yükseldi

Endonezya'da 28 Eylül'de yaşanan depremde şimdiye kadar 2 bin 45 kişi yaşamını yitirirken, 10 bin 679 kişi yaralandı. Ülkede 671 kişi ise hala kayıp. Yaklaşık 70 bin yapının yıkıldığı deprem sonrası 82 bin kişinin yardıma muhtaç durumda olduğu belirtiliyor.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 28 Eylül'de Endonezya'nın kuzeyindeki Sulawesi Adası'nda Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu. 

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

Kaynak: TRT Haber, AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER