Çin'de kaldırım çökmesiyle oluşan çukura düşen 4 kişi hayatını kaybetti

Çin Dazhou'da yolun çökmesiyle oluşan dev çukurun içine düşen 4 kişi, kurtarma çalışmalarına rağmen hayatını kaybetti.

Çin devlet medyasından alınan bilgilere göre, çökme Çin Dazhou'da pazar günü 14.30 sularında gerçekleşti.

4 kişi hayatını kaybetti

İnsanların altlarındaki kaldırımın aniden çökmesiyle çukurun içine çekildiği olayda, dev çukura düşen iki kişinin hastaneye kaldırıldıktan sonra öldüğü belirtildi.

Diğer kurbanları kurtarma çalışması ise başarısız oldu. Salı günü iki kurbanın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Çökmenin nedeni henüz açıklanmadı

Kurtarma çalışmalarına 40'tan fazla itfaiyeci katıldı.

Hükümet, aniden ortaya çıkan çökmenin nedeni hakkında henüz açıklama yapmadı.

Kaynak: CNN