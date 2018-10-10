  • 12 EKIM 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 5.927
    EURO 6.849
  • BIST 96522.94
    ALTIN 232.898
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Çin'de kaldırım çökmesiyle oluşan çukura düşen 4 kişi hayatını kaybetti

Çin'de kaldırım çökmesiyle oluşan çukura düşen 4 kişi hayatını kaybetti

Çin Dazhou'da kaldırımın çökmesiyle açılan dev çukurun içine çekilen 4 kişi hayatını kaybetti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çinde kaldırım çökmesiyle oluşan çukura düşen 4 kişi hayatını kaybetti

Çin Dazhou'da yolun çökmesiyle oluşan dev çukurun içine düşen 4 kişi, kurtarma çalışmalarına rağmen hayatını kaybetti.

Çin devlet medyasından alınan bilgilere göre, çökme Çin Dazhou'da pazar günü 14.30 sularında gerçekleşti.

4 kişi hayatını kaybetti

İnsanların altlarındaki kaldırımın aniden çökmesiyle çukurun içine çekildiği olayda, dev çukura düşen iki kişinin hastaneye kaldırıldıktan sonra öldüğü belirtildi.

Diğer kurbanları kurtarma çalışması ise başarısız oldu. Salı günü iki kurbanın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Çökmenin nedeni henüz açıklanmadı

Kurtarma çalışmalarına 40'tan fazla itfaiyeci katıldı.

Hükümet, aniden ortaya çıkan çökmenin nedeni hakkında henüz açıklama yapmadı.

Kaynak: CNN

Etiketler: dev çukur, çökme, çin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER