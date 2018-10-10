  • 12 EKIM 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 5.939
    EURO 6.869
  • BIST 96356.48
    ALTIN 232.251
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Suudilerin Kaşıkçı'yı yakalama planı ABD istihbaratının dinlemesine takılmış

Suudilerin Kaşıkçı'yı yakalama planı ABD istihbaratının dinlemesine takılmış

Washington Post gazetesi, ABD istihbaratının yaptığı dinlemelerde, Suudilerin daha önce Cemal Kaşıkçı'yı yakalamak için plan yaptığını tespit ettiğini ileri sürdü.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Suudilerin Kaşıkçıyı yakalama planı ABD istihbaratının dinlemesine takılmış

Washington Post gazetesinin istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasından önce Suudi yetkililerin muhalif gazeteciyi yakalamak üzere kendi aralarında yaptıkları görüşmeler Amerikan istihbaratının dinlemesine takıldı.

Haberde, söz konusu görüşmelerde Suudi yetkililerin Kaşıkçı’yı kandırarak Suudi Arabistan’a getirmeyi ve burada ele geçirmeyi planladıkları belirtildi.

Suudi yetkililerin Kaşıkçı’yı sorgulamak için mi yoksa öldürmek için mi yakalamak istediği ve Amerikalı yetkililerin Suudi Arabistan vatandaşı Kaşıkçı’yı konu hakkında bilgilendirip bilgilendirmediği bilinmiyor.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine büyük katkıda bulunan ve Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak bilinen Washington Post yazarı Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gitmiş, kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: washington Post, Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, abd istihbaratı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER