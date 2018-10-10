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Hindistan'da havalimanı polislerine 'daha az gülümseyin' talimatı

Hindistan'da havalimanlarında görev yapan polislere sempatik görünmenin güvenliği gevşeteceği endişesiyle daha az gülümsemeleri talimatı verildi.

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Hindistanda havalimanı polislerine daha az gülümseyin talimatı

BBC'nin Hindistan basınına dayandırdığı habere göre, ülkede 60 havalimanının güvenliğinden sorumlu Merkezi Endüstriyel Güvenlik Gücü (CISF), çalışanlarının "dostane görünmek yerine daha tedbirli olmasını" istedi.

CISF'in, yolcuların kendilerini rahat hissetmeleri için güvenlik görevlilerinin "çok fazla zamanını ve enerjisini boşa harcadığını" düşündüğü belirtildi.

Sempatik görünmenin güvenliği gevşeteceğine ve terör saldırıları tehdidine yol açabileceğine dair endişeler üzerine, "göze çarpan bir gülümsemeden yeteri kadar bir gülümseme sistemine" geçileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: hindistan, havalimanı polisi, gülümseme
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