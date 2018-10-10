Ünlü rapçi Kayne West Trump'la görüşecek

Beyaz Saray Sekreteri Sarah Sanders salı sabahı yaptığı açıklamada, ünlü rap starı Kayne West'in, ABD Başkanı Donald Trump ve danışmanı Jared Kushner ile görüşmek için Perşembe günü Beyaz Saray'da olacağını söyledi.

Kanye West'in Beyaz Saray'a Başkan Donald Trump'la öğle yemeği yemek için gidip ayrıca Jaraed Kushner'le de görüşeceğini belirten Sanders, "Görüşme konuları arasında Amerika'da üretimin yeniden canlanması, cezaevi reformu, çete şiddetinin nasıl önleneceği ve Chicago'daki şiddeti azaltmak için neler yapılabileceği yer alacak" dedi.

West'in ziyareti sırasında Beyaz Saray'ın kapılarının basına açılıp açılmayacağı ise henüz belli değil.

Trump'tan West'e destek

Kanye West'in geçtiğimiz Nisan ayında sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, ''Trump'la hemfikir olmak zorunda değilsiniz ama çeteleşmiş güruh beni, Trump'ı sevmekten alıkoyamaz. Biz ikimiz ejderha enerjisiyiz. O benim kardeşim. Ben herkesi seviyorum. Birinin yaptığı her şeyle hemfikir olmam. Bizi birey yapan budur. Ve bağımsız düşünme hakkımız vardır'' mesajını paylaşması üzerine protesto edilmişti.

Bunun üzerine harekete geçen Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, West'in sözleri için "çok havalı" diyerek ünlü rapçiye destek vermişti.

40 milyona yakın takipçisi olan West, Trump'a övgü mesajlarının ardından aralarında dünyaca ünlü yıldızların da olduğu yaklaşık 13 milyon takipçisini kaybetmişti. Kullanıcılar West'e, ''Zalimin tarafını tuttun'', ''Sen artık bizim için bittin'', ''Aklından zorun var'' gibi mesajlar göndermişti.

Eşi Kim Kardashian da Trump'la görüşmüştü

West'in Amerikalı şov yıldızı eşi Kim Kardashian da geçtiğimiz mayıs ayında, Beyaz Saray'da Trump ve Kushner ile bir araya gelmişti.

Kaynak: ABC News