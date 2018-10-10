  • 12 EKIM 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 5.927
    EURO 6.849
  • BIST 96522.94
    ALTIN 232.898
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Mısır'da Mursi'nin oğlu gözaltına alındı

Mısır'da Mursi'nin oğlu gözaltına alındı

Mısır güvenlik güçleri, ülkenin demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi'yi gözaltına aldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Mısırda Mursinin oğlu gözaltına alındı

Muhammed Mursi'nin büyük oğlu Ahmed, Kahire'nin batısında yer alan Şeyh Zayid bölgesindeki evlerine sabah baskın yapan güvenlik güçlerinin küçük kardeşi Abdullah'ı gözaltına aldığını söyledi.

Abdullah'ın nereye götürüldüğünü bilmediklerini belirten Ahmed Mursi, bilgi edindiklerinde kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti.

Mısır resmi makamları konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Mısır güvenlik güçleri Abdullah Mursi'yi Mart 2014’te uyuşturucu bulundurmak suçlamasıyla gözaltına almış, üç ay sonra hakkında bir yıl hapis cezası verilmiş, Yargıtay da kararı 2015 yılında onamıştı. Abdullah Mursi, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

Abdullah Mursi geçen eylül ayında babasını hapishanede ziyaret ettikten sonra bazı basın organlarına konuşmuş ve Muhammed Mursi'nin tutumunun değişmediğini ifade etmişti.

Muhammed Mursi'nin 4'ü erkek biri kız olmak üzere 5 çocuğu var.

Kaynak: AA

Etiketler: Muhammed Mursi, abdullah mursi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER