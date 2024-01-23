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Türkiye
AA 23.01.2024 12:49

İstanbul'da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 10 bin 966 şişe sahte ve kaçak içki ile sahte 11 bin etiket ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı
[Fotograf: AA]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl tedbirleri kapsamında eğlence mekanlarına yönelik sahte içki operasyonlarında ele geçirilen ürünlerin nereden piyasaya sürüldüğünün belirlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından alkollü içkilerin Başakşehir ve Bayrampaşa ilçelerinde yer alan depolardan dağıtıma çıktığını tespit eden ekipler, şüphelilerin içerisinde sahte üretilen ve kaçak içkilerin bulunduğu şişelere sahte bandrol ve etiket yapıştırdıklarını, sonrasında bunları başta eğlence merkezleri olmak üzere tekel bayileri ile alkollü içki satışı yapan işletmelere sattıklarını belirledi.

Ekipler, çalışmalarını tamamlamasının ardından belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 3 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda ise 10 bin 966 şişe sahte ve kaçak içki ile sahte 11 bin etiket ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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