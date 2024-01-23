İngiliz medyasından Erciyes Kayak Merkezi'ne övgü

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri'nin simgesi, Türkiye'nin incisi olarak nitelendirilen kış turizm merkezi Erciyes Kayak Merkezi, tüm dünyanın ilgi odağı oluyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Erciyes Master Planı ile Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden biri haline gelen Erciyes Kayak Merkezi, dünyanın dört bir yanından misafirlerini ağırlıyor.

Kayseri'ye gelen ve Erciyes'te tatil yapan İngiliz köşe yazarlarından Tristan Kennedy, tatil sonunda Erciyes Kayak Merkezi'ni uygun fiyatlı bir kayak destinasyonu olarak duyurdu.

İngiltere'nin The Independent gazetesinde kaleme aldığı yazıyla Erciyes Kayak Merkezi'ne geniş yer veren Kennedy, Erciyes'in dünyadaki diğer kayak merkezlerine kıyasla nitelikli ve uygun bir kayak turizmi fırsatı sunduğunu da dile getirdi.

Erciyes'teki konaklama imkanları, yeme içme fiyatları, kalabalığın ve yoğunluğun az olması ve kış aylarında taze, yumuşak kar olmasından da bahseden Kennedy, teleferik ücretlerinin ise inanılmaz derecede uygun olmasından memnuniyet duyduğunu da kaleme aldı.

Kennedy, yazısında, "Zirvesinin altında sivri uçlu, yarı açık bir krater bulunan, 3 bin 917 metre yüksekliğindeki sönmüş bir yanardağın inanılmaz doğal araziyi Avusturya Alplerini aratmayan en yeni altyapıyla birleştiriyor." ifadelerini kullandı.