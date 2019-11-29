Türkiye
İstanbul'da sağanak ve lodos etkili oldu29 Kasım 2019 Cuma 09:30 - Son Güncelleme 29 Kasım 2019 Cuma 17:30
İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar, öğleden sonra yerini sağanak ve lodosa bıraktı.
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul’da sabah saatlerinde şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı.
Rüzgar genel olarak kıyı kesimlerinde daha fazla etkili olurken, yer yer yüksek kesimlerde de etkisini gösterdi.
Şiddetli rüzgarın etkisiyle dev dalgalar oluştu, ağaçlar devrilme aşamasına geldi.
Kentte rüzgarın ardından sağanak ve lodos hayatı olumsuz etkiledi.
İstanbul semalarında gökkuşağı
İstanbul'da gün boyu etkili olan lodos ve sağanak yağışın ardından öğleden sonra güneş açtı.
İstanbul semalarında gökkuşağı belirdi.
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edilmişti.
Kaynak: İHA, TRT Haber, DHA
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