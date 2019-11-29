Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca istihbari çalışmalar sonucu terör örgütü PKK/KCK'ya bilerek ve isteyerek finans sağladıkları, terör örgütünün talimatları doğrultusunda hareket ettikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Diyarbakır'da bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan N.S, B.S, Ç.K, A.Ç, Y.U, İ.U. ve Y.S. hakkında "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Açıklamada bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında PKK/KCK'nin sivil yapılanması, işbirlikçi faaliyetleri ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik operasyonlara artan azim ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.

Kaynak: AA