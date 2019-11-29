Türkgün Gazetesi'ne konuşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili tartışmalara noktayı koydu.

Bahçeli, eskiye dönülmesinin imkansız olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye demokratikleşme, normalleşme ve istikrara Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ulaşacaktır. Yeni sistem milletimizde tutmuş ve kabul görmüştür. Aksini iddia eden izansızdır."

Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nı "güçler birleşmesi" olarak tanımladı.

"Cumhur İttifakı, ihanete ve Türkiye düşmanlarına karşı dirilen milli ruh, milli bekayı esas alan ahlaki ve siyasi bir uzlaşmadır. Cumhur İttifakı, Türk milletinin tarihi uzlaşması, istiklal ve istikbalimizin teminatı, kutlu bir diriliş ve yükseliş hamlesidir."

"Bir daha yaşanmaması temennimdir"

Meclis'te yaşanan başörtüsü tartışması da Bahçeli'nin gündemindeydi. Bahçeli, "Başkanvekilinin asıl niyeti gün yüzüne çıkmıştır" diyerek, şöyle konuştu:

"O tartışmayı Meclis Başkanvekilimiz Celal Adan Bey iyi yönetti. CHP'li Grup Başkanvekilinin üslubu çirkin ve kabaydı. Bir daha yaşanmaması temennimdir."

Bahçeli, Toplumda başörtüsü gerilimini tekrar tırmandırmak isteyenler olduğunu söyledi. Devlet Bahçeli'nin gündeminde FETÖ de vardı.

"Pensilvanya'daki hainin ABD tarafından korunması, hala ülkemize iade edilmemesi büyük bir açmaz ve yanlış. FETÖ'nün uzantıları elbette temizlenecek ama biraz zaman alacak. Bu arada siyasi ayağı ihmal etmemek gerekiyor."

Kaynak: TRT Haber