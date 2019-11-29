İstanbul Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Karaköy-Kabataş-Bostancı, Kadıköy-Sarıyer ve Bostancı-Karaköy-Kabataş seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Değerli yolcularımız,



07:45 Karaköy-Kabataş-Bostancı

07:50 Kadıköy-Sarıyer

07:55 Bostancı-Karaköy-Kabataş seferlerimiz olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamamaktadır. — Şehir Hatları A.Ş. (@sehir_hatlari) November 29, 2019

Kaynak: AA