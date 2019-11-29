Türkiye
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi29 Kasım 2019 Cuma 07:50 - Son Güncelleme 29 Kasım 2019 Cuma 07:59
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Karaköy-Kabataş-Bostancı, Kadıköy-Sarıyer ve Bostancı-Karaköy-Kabataş seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Değerli yolcularımız,— Şehir Hatları A.Ş. (@sehir_hatlari) November 29, 2019
07:45 Karaköy-Kabataş-Bostancı
07:50 Kadıköy-Sarıyer
07:55 Bostancı-Karaköy-Kabataş seferlerimiz olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamamaktadır.
Kaynak: AA
Etiketler: vapur seferleri iptal olumsuz hava koşulları İstanbul