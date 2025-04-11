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Türkiye
AA 11.04.2025 05:57

İstanbul'da sağanak ve fırtına etkili oluyor

İstanbul'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar yola devrildi.

İstanbul'da sağanak ve fırtına etkili oluyor

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Kağıthane Nurtepe Mahallesi Eğri Çınar Sokak'ta uçan çatı parçaları park halindeki 3 araca zarar verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, çatı parçalarını toplayarak güvenli alana taşıdı.

İç Anadolu ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
İç Anadolu ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Kartal Kordon Boyu Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde devrilen bazı ağaçlar, park halindeki 4 araçta hasara neden oldu.

Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi Ertuğrul Sokak'ta bir binanın dış sıvası yerinden sökülerek etrafa savruldu.

İstanbul'da sağanak ve fırtına etkili oluyor

Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi Şeritçi Sokak'ta daha önce riskli olması nedeniyle boşaltılan ahşap metruk bir binada kısmi çökme meydana geldi.

Olay yerine gelen zabıta ve itfaiye ekipleri, binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Sancaktepe Merve Mahallesi Dursun Sokak'ta fırtına 5 katlı bir binanın çatısını uçurdu.

Ekipler, sokaktaki aydınlatma hatlarına ve direklerine zarar veren çatı parçalarının kaldırılması için çalışma yaptı.

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