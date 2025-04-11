Edirne’de dalgıç polislerden Meriç Nehri’nde özel gösteri

Polis Bahçesi Meriç Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen resepsiyona Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Edirne İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, kurum müdürleri, oda ve borsa başkanları, şehit yakınları, gaziler ve emniyet mensupları katıldı. Edirne Valisi Yunus Sezer, Türk Polis Teşkilatı'nın 180 yıllık koca bir çınar olduğunu belirterek, “Polis, 180 yıldır suç ve suçlularla mücadele ediyor. Sınır iliyiz ve çok zor şartlarda görev yapıyoruz. Mesuliyetimiz çok büyük. Her türlü asayiş olayıyla karşı karşıyayız. Bu arada da arkadaşlarımız emniyet müdürümüzün öncülüğünde yoğun şekilde çalışıyorlar. 81 il içerisinde hem mala karşı işlenen suçlarda hem de kişilere karşı işlenen suçlarda Edirne’miz suç oranlarının azaltılması ve suçla mücadelede ilk beşin içerisinde. Bu manada da gerçekten bizler gurur duyduk. Bakanlığımızın da takdirlerini kazandılar. Bizler de teşekkür ediyoruz" dedi.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da şehitler, gaziler ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bıraktığı mirası yarınlara daha emin ve daha güçlü şekilde teslim edebilmek ümidiyle fedakarca çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Resepsiyonda dalgıç polisler de Meriç Nehri'nde bir gösteri sundu. Polisler, zodyak botla nehre açılarak dalış yaptı ve suyun üzerinde Türk bayrağı açtı. Bottaki polisler ise meşaleler eşliğinde ‘Polis Huzur ve Güven Verir’ yazılı pankart açtı. Katılımcılar gösteriyi büyük bir ilgiyle izledi. Gösterinin dronla çekilmiş video klibi ise Edirne Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Video kısa sürede çok sayıda izlenme ve beğeni aldı.