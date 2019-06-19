Orgeneral Güler Ruanda Genelkurmay Başkanı ile görüştü

KKTC, Maraş'ın yeniden açılması için çalışma başlatma kararı aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türklerinin takipçisi olmaktan bizi hiç kimse alıkoyamaz