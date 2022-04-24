Haber Giriş: 24 Nisan 2022 Pazar 23:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da polis memurunu şehit eden şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul Fatih'te görev başındaki polis memuru Zafer Mat'ın kafasına taş atarak yüksekten düşüp şehit olmasına sebep olan şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.
Fatih'te, bir şüpheliyi yakalama çalışmaları sırasında yaralanan polis memuru şehit oldu.
Olayın ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Burhan B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yüksekten düşerek şehit olmuştu
Ayvansaray Mahallesi'nde dün gece bir kişiyi yakalama çalışması yürüten polislerden Zafer Mat, şüphelinin attığı taşın başına isabet etmesi sonucu 2 metre yükseklikten düşerek yaralanmış, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olmuştu. Taşı attığı tespit edilen zanlı Burhan B. gözaltına alınmıştı.
İşlemleri tamamlanan Burhan B. adliyeye sevk edilmişti.
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