Çok Bulutlu 6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 31.03.2026 00:57

İstanbul'da piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 306 kilogram at eti ele geçirildi

İstanbul'un Çatalca ilçesinde düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı değerlendirilen 306 kilogram at eti ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı, Büyükkılıçlı Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ihbar üzerine Beyciler Köyü mevkisinde şüpheli bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada satışa hazır halde 306 kilogram at eti bulundu.

Araçtaki N.B, İ.A. ve D.S. gözaltına alındı.

Operasyonun devamında Hallaçlı Mahallesi'ndeki bir çiftliğe baskın düzenleyen ekipler, kesilen atlara ait çok sayıda kemik parçası tespit etti.

Çiftlikte yapılan aramada 1'i kurusıkı olmak üzere 5 tabanca, 3 pompalı tüfek, bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Çiftlikte bulunan Özbekistan uyruklu 4 ve Türkmenistan uyruklu 1 kişinin ifadelerine başvuruldu.

Ele geçirilen etler, incelenmek ve imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Çiftlikte bulunan yaklaşık 120 atla ilgili de inceleme başlatıldı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca "halk sağlığını tehdit" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

ETİKETLER
İstanbul Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Aydın'da toprak kayması: 3 ev tahliye edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:55
Adalet Bakanı Gürlek şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı
00:44
BM: Filistinli esirleri hedef alan idam yasası acilen yürürlükten kaldırılmalı
00:34
Filistin’den İsrail Meclisinde onaylanan "idam cezası" yasasına sert tepki
00:22
Bizim Çocuklar Dünya Kupası bileti için Kosova karşısında
00:01
İran Meclis Başkanı Kalibaf: İran’ın düşmanları arzularını haber olarak ortaya koyuyor
00:54
Türkiye dahil 8 ülkeden "Kudüs" açıklaması
İstanbul'da sağanak etkili oldu
İstanbul'da sağanak etkili oldu
FOTO FOKUS
Fergani'nin beşinci uydusu uzayda
Fergani'nin beşinci uydusu uzayda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ